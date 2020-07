Mercialys : Invest Securities relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Mercialys de 'neutre' à 'achat' avec objectif de cours rehaussé de 7,2 à 8,4 euros, après la publication par la foncière d'immobilier commercial de chiffres meilleurs qu'attendu au premier semestre.



Le bureau d'études pointe une baisse de la croissance organique à -0,8% et un résultat Epra stable à 63 millions d'euros. 'Néanmoins, ces derniers ont en partie été dopés par la comptabilité qui lisse l'impact covid', nuance l'analyste.



'Nous avions mis l'accent sur l'incertitude liée au bilan telle qu'elle est matérialisée par le taux actuariel des obligations de Mercialys. La nouvelle émission obligataire est extrêmement coûteuse mais elle réduit l'impasse de liquidité', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCIALYS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok