Mercialys : Gagne +3%, un analyste confirme son conseil

Le titre gagne +3% ce matin et profite de l'analyse positive d'Invest Securities. L'analyste estime que Mercialys a publié un RNR 2020 qui, sans surprise, porte la marque de la crise (-23%) mais qui reste finalement largement bénéficiaire (95,5mE).



' L'ajustement des valeurs d'actifs reste modéré (-5,5%) grâce à l'exposition aux actifs Casino dont la liquidité a été confirmée par les cessions réalisées. Malgré une LTV qui s'améliore et un pipeline qui reste suspendu, la société a fait le choix d'abaisser son dividende (0,43E) en proposant un paiement en action dilutif, sanctionné dans la foulée par la bourse (-5%) ' indique Invest Securities.



' Nous restons néanmoins confiants dans la capacité de la foncière à passer crise : après les cessions destinées à alléger le bilan, le patrimoine se stabiliserait dès 2024 et permettrait un rebond de la distribution ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities indique que la poursuite de la prise d'indépendance vis-vis du Groupe Casino, l'amélioration de sa signature ainsi que l'assèchement du courant vendeur sont autant d'éléments qui justifient le maintien de la recommandation Achat sur le titre (objectif de cours à 10E maintenu).



