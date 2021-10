Mercialys : Entouré après son point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercialys bondit de plus de 7% après la publication par la foncière d'immobilier commercial de loyers facturés en baisse de 7% à 126,9 millions d'euros à fin septembre, mais avec une baisse à périmètre constant ramenée à -2,9% (contre -4% à fin juin).



Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 12 euros sur le titre, notant que l'activité locative est soutenue, que l'occupation s'améliore, et que le groupe réitère son objectif de FFO 2021 attendu au moins stable par rapport à 2020.



'Les trimestres à venir devraient voir la poursuite des cessions d'hypermarchés et Monoprix sans perte de valeur et la prise d'indépendance vis-à-vis du groupe Casino', ajoute l'analyste, qui laisse inchangées ses prévisions de long terme.



