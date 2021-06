Mercialys : Degroof Petercam relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a annoncé mardi avoir rehaussé son objectif de cours sur Mercialys de 7,5 à 11 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur la valeur.



Dans une note de recherche, la banque privée belge explique son relèvement par la revalorisation du secteur depuis octobre dernier et par la révision à la hausse de ses prévisions.



Si elle estime que les perspectives pour le second semestre justifient un optimisme 'prudent', Degroof juge aussi qu'une grande partie de la reprise de l'activité est désormais intégrée dans les cours, avec un titre Mercialys qui se négocie aujourd'hui légèrement au-dessus de ses multiples d'avant la crise.



