Mercialys : CACIB dépasse les 10%

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), contrôlée par Crédit Agricole, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 avril, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de Mercialys et détenir 10,96% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Mercialys hors marché. Le déclarant a précisé détenir 478.000 actions remises en pleine propriété à titre de garantie d'opérations d'emprunts de titres conclues avec des tiers.



Crédit Agricole a précisé, au nom de sa filiale CACIB, que cette dernière envisageait de céder tout ou partie des actions Mercialys détenues en couverture d'instruments financiers à terme, mais pas d'acquérir le contrôle de la foncière.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.