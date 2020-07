Mercialys : Bien orienté avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Mercialys prend plus de 3% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Invest Securities de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 7,2 à 8,4 euros, après la publication par la foncière de chiffres meilleurs qu'attendu au premier semestre.



Le bureau d'études pointe une baisse de la croissance organique à -0,8% et un résultat Epra stable à 63 millions d'euros. 'Néanmoins, ces derniers ont en partie été dopés par la comptabilité qui lisse l'impact covid', nuance l'analyste.



