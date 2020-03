Mercialys : Accès aux commerces ouvert au public

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercialys indique que l'accès aux commerces essentiels au sein de ses centres commerciaux, en particulier aux grandes surfaces alimentaires les ancrant, reste ouvert au public. L'activité générale est néanmoins lourdement affectée par cette situation.



Il en résulte qu'il est impossible, à ce stade, de quantifier l'impact sur la performance et les objectifs 2020 de la société. Mercialys ajoute assurer de sa totale mobilisation opérationnelle, dans le plus grand respect de la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients.



'Etant donné l'incertitude relative à la durée des mesures gouvernementales actuelles, la société prend par ailleurs d'ores et déjà les dispositions adéquates afin de limiter ses coûts de structure et ses investissements', ajoute la foncière.



