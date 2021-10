Mercialys : La foncière Mercialys profite de la réouverture des centres commerciaux

(BFM Bourse) - Mercialys reste affecté par la crise sanitaire mais la dynamique des loyers facturés à fin septembre 2021 est qualifiée d'encourageante par la foncière, qui confirme son objectif annuel d'une génération de cash-flows opérationnels, avant les variations du besoin en fonds de roulement, mais après impôts et intérêts, au moins stable par rapport à 2020.

En tête du SBF 120 au sein d'un marché quelque peu apathique, le titre Mercialys s'adjuge 5,8% à 9,485 euros vers 11h45 en réaction à des résultats trimestriels traduisant un retour progressif à la normale.

"Après 18 mois d’activité massivement perturbée, les centres commerciaux commencent à entrevoir une normalisation de leur environnement sur fond d’amélioration de la situation sanitaire et économique" se réjouit ainsi le directeur général de la foncière Vincent Ravat. "Les performances des sites de Mercialys amorcent à ce titre leur retour progressif vers des niveaux constatés historiquement, les indicateurs opérationnels et financiers à fin septembre 2021 étant en amélioration tendancielle par rapport à ceux à fin juin 2021" poursuit le dirigeant.

Les revenus locatifs ont atteint 128,6 millions d'euros entre juillet et septembre, soit une baisse de 7,1 % par rapport à l'année précédente en données publiées mais de 2,9% seulement à base comparable. Ce recul atteignait 4,0% à fin juin dernier à périmètre constant, ce qui témoigne effectivement d'une "tendance à l'amélioration" selon Inna Maslova, analyste chez Degroof Petercam qui maintient son conseil à "conserver" sur le titre, avec une cible fixée à 11 euros à 12 mois.

Une fréquentation toujours en-dessous de la normale

"Au 3e trimestre, la fréquentation des centres commerciaux s'est établie à 91,7% de son niveau de l'an passé et à 83,6% de celui de 2019" note-t-elle, ajoutant que "la reprise de la fréquentation a subi l'impact négatif de l'introduction du passeport sanitaire en France, dont l'application obligatoire n'a été levée que progressivement en septembre".

La dynamique de reprise constatée par le groupe "est notamment portée par une reprise des développements immobiliers des enseignes" souligne Vincent Ravat, qui admet néanmoins que le déploiement des aides sur lesquelles l’Etat français s’est engagé pour permettre aux commerçants d’honorer le paiement de leurs loyers au titre des périodes de fermetures administratives de 2021 "reste indispensable pour normaliser pleinement la relation entre bailleurs et enseignes".

Objectifs confirmés

En ce qui concerne ses perspectives, Mercialys confirme anticiper, hors impacts d’une nouvelle dégradation de la situation sanitaire d’ici à la fin de l’année et d’un éventuel non-respect par l’État de ses engagements à l’égard des enseignes affectées par les fermetures administratives, "un résultat des opérations (FFO) par action au moins stable en 2021 par rapport à 2020". Le FFO est une mesure spécifiquement utilisée dans le secteur des foncières cotées, correspondant à la génération de cash-flows opérationnels, avant les variations du besoin en fonds de roulement, mais après impôts et intérêts.

Le titre de la foncière est également soutenu par une note positive d'Invest Securities, toujours à l'achat et qui laisse son objectif de cours inchangé à 12 euros. Outre la satisfaction de voir Mercialys confirmer sa "guidance" annuelle, le bureau d'études estime que "les trimestres à venir devraient voir la poursuite des cessions d'hypermarchés et de Monoprix sans perte de valeur", ainsi que "la prise d'indépendance vis-à-vis du groupe Casino". Pour rappel, Mercialys a été créé en 2005 en tant que filiale foncière du distributeur, qui détenait encore près de 20% du capital à fin juin dernier, contre plus de 25% un an auparavant.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse