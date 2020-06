Mediawan : Vers une acquisition de Lagardère Studios

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mediawan fait part d'une offre d'achat ferme et définitive à Lagardère portant sur 100% du capital de Lagardère Studios, producteur et distributeur de contenus en Europe et en Afrique qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros.



Ce projet valorise Lagardère Studios à une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros, dont 85 millions payés au closing (dont une part pouvant aller jusqu'à 20 millions payée en titres Mediawan) et 15 millions de complément de prix payable en 2023.



En parallèle, Mediawan annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans le producteur espagnol Good Mood, avec lequel Mediawan Rights a d'ores et déjà signé un partenariat de coproduction pour une 'série premium à fort potentiel international'.



