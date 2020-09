Mediawan : Protocole d'investissement signé par Bpifrance

(CercleFinance.com) - Mediawan annonce la signature d'un protocole d'investissement prévoyant l'entrée de Bpifrance au capital de TopCo Breteuil, holding de contrôle de Bidco Breteuil regroupant les holdings des fondateurs de Mediawan et MACSF.



Cet investissement, de 50 millions d'euros, permettrait à Bpifrance de participer au financement des opérations annoncées le 22 juin, dont l'offre et l'acquisition des activités audiovisuelles de Groupe Troisième Œil par BidCo Breteuil.



La réalisation de l'investissement de Bpifrance est soumise à certaines conditions suspensives usuelles. Au titre de son investissement, Bpifrance bénéficierait de droits limités relatifs à la gouvernance de TopCo Breteuil, BidCo Breteuil et Mediawan.



