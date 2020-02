Mediawan : Création de Palomar Doc

(CercleFinance.com) - Mediawan, studio européen de contenus audiovisuels premium, annonce accélérer le développement de son offre documentaire avec la création de Palomar Doc, nouvelle division dédiée au sein de sa société de production italienne Palomar.



Après l'intégration de Black Dynamite, spécialisé dans le documentaire premium, et l'annonce des deux documentaires internationaux 'The Great Green Wall' et 'Project Green Blood', le groupe 'entend ainsi confirmer son ascension sur le marché international'.



