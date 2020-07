Mediantechnologies : Le pro de l'IA en imagerie médicale Median Technologies n'en finit plus de croître

(BFM Bourse) - Aux yeux de Midcap Partners, le titre devrait poursuivre son rebond en vue d'un flux d'actualité qui devrait rester porteur pour Median Technologies, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale.

Alors que le titre vient de subir une correction de 20% par rapport au pic de deux années enregistré courant juin (jusqu'à 8,46 euros le 22, dans la foulée de résultats positifs d'un essai rétrospectif dans la détection du risque de récidive de cancer du foie grâce à la plate-forme de "biomarqueurs d'imagerie" iBiopsy), l'annonce d'une nouvelle forte progression du chiffre d'affaires à fin juin relance le cours de Median Technologies. Vers 15h30 jeudi, l'action prend 9,17% à 7,38 euros, ramenant la capitalisation à près de 90 millions d'euros.

Mercredi après Bourse, le groupe azuréen a fait état d'un "solide niveau d’activité" pour le premier semestre 2020, soit un chiffre d'affaires s'élevant -en données non encore auditées- à 5,9 millions d'euros, dont plus de 3 millions au seul deuxième trimestre, contre 4 millions d'euros pour les six premiers mois de 2019. "Au total, la tendance d’augmentation du chiffre d’affaires se poursuit sur maintenant sept trimestres consécutifs", souligne la société qui développe des solutions basées sur l'intelligence artificielle permettant d'exploiter la puissance des images médicales à un degré que les observateurs humains ne peuvent atteindre, de façon à faciliter le diagnostic et le suivi des traitements en cancérologie notamment.

Un carnet de commandes qui dépasse les 50 millions d'euros

La totalité des revenus du semestre est pour l'heure issu d'iCRO1, qui fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. L’activité iBiopsy, encore en phase de développement, ne générant pas de revenus à ce stade.

"Ce premier semestre montre une croissance très importante de notre carnet de commandes puisque nous enregistrons une hausse de 15,3 millions d'euros en un semestre, avec une accélération de la tendance sur le second trimestre", a souligné le directeur général Fredrik Brag. Le montant total des commandes en carnet se hisse ainsi à 53,6 millions.

"Comme nous l’escomptions, la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact extrêmement limité lors du premier semestre 2020. Cet impact s’est concentré sur des décalages de paiement, qui ont été résorbés au deuxième trimestre", a ajouté le dirigeant. Le montant de la trésorerie à fin juin est estimé à environ 19,4 millions d'euros, incluant le versement par la Banque européenne d’investissement (BEI) d'une première tranche de 15 millions d'euros sur un prêt de 35 millions destiné à accélérer le programme d’innovation de Median pour sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy.

Pour Midcap Partners, la performance du semestre écoulé et surtout l'accélération de la croissance du carnet de commandes confortent la perspective d'une forte progression des revenus, le bureau d'études modélisant près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Appliquant les multiples des transactions récemment intervenues dans le secteur à ce carnet, Midcap relève ainsi son objectif de cours de 14,20 à 15,40 euros. "Si le cours a fait plus que X7 depuis le plus bas de l'année, nous estimons qu'il ne reflète pas encore les bonnes nouvelles annoncées", juge l'analyste Claire Deray, en réitérant l'achat.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

