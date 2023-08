Medesis pharma : Sélectionnée pour le Prix Galien USA

(CercleFinance.com) - Medesis Pharma annonce aujourd'hui que la Fondation Galien, la principale institution mondiale dédiée à honorer les acteurs de l'innovation dans les sciences de la vie, en partenariat avec Business France, l'a nommée pour le Prix Galien USA Award 2023 dans la catégorie 'Meilleure Startup'.



Pour rappel, le Prix Galien a été créé en France en 1970 pour récompenser les traitements et technologies innovants qui améliorent la santé humaine.



Les lauréats seront annoncés lors du Forum du Prix Galien USA, le 26 octobre 2023, au Alexandria Center for Life Science à New York.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel