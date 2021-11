Medesis pharma : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities reste à 'achat' sur Medesis malgré un objectif de cours ajusté de 11,6 à 11 euros, 'en perspective des différentes annonces attendues sur cette fin d'année et tout au long de l'année prochaine, avec deux importants catalyseurs attendus à l'été 2022'.



'Depuis son IPO (introduction en Bourse) réalisée en février 2021, et après une très belle performance post-cotation, le titre de Medesis s'est au fur et à mesure replié en l'absence de newsflow significatif', note l'analyste.



Il estime néanmoins que ce recul combiné à un newsflow relativement dense à venir dans les prochains mois, offrent des perspectives de rebond, et un point d'entrée attrayant. 'Par ailleurs, les dernières annonces ont très bien fait réagir le titre', ajoute-t-il.



