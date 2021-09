Medesis pharma : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société a annoncé avoir reçu le 26 août une lettre de refus de l'ANSM au sujet de l'autorisation du lancement clinique du programme NanoManganèse dans la Covid-19 sévère.



' L'ANSM argue un manque de données quant au profil pharmacocinétique du produit. En anticipation d'un probable retard voire refus de l'Agence française, Medesis avait pourtant formulé une autre demande auprès de l'Agence hongroise, mais celle-ci a elle-même formulé un refus ' indique le bureau d'analyses.



' En conséquence, la société devrait ouvrir un essai au Brésil où la situation sanitaire reste une priorité. Cet ajournement devrait entrainer un retard de quelques mois, raison pour laquelle notre OC passe à 11,6E vs 12,2E ' rajoute Invest Securities.



L'analyste reste à l'Achat sur la valeur en perspective des annonces attendues d'ici la fin de l'année.



