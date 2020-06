Mcphy energy : Le spécialiste français de l'hydrogène McPhy s'envole en Bourse grâce à un contrat majeur

(BFM Bourse) - Spécialisé dans les équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène, McPhy Energy est mandataire d'un groupement d'entreprise qui vient d'être retenu pour le projet "Zero Emission Valley" destiné à développer la mobilité hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'un des plus ambitieux à l'échelle européenne.

Consécration boursière pour McPhy Energy. Le cours de Bourse du groupe drômois, concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène créé en 2008, s'envole vendredi de 38,02% à 11,18 euros, niveau jamais-vu depuis l'année de son IPO sur le compartiment C d'Euronext Paris.

Introduite en mars 2014 à 8,25 euros l'unité, l'action avait en effet progressé au cours de ses premières semaines jusqu'à près de 13,50 euros en juin suivant, avant de s'engager sur la pente d'un long déclin (reculant sur cinq des six derniers exercices).

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Depuis un plancher historique touché en novembre 2019 sous les 3 euros, la société a commencé à rebondir notamment à l'annonce en début d'année que sa technologie avait été retenue pour équiper la plus grande unité de production d'hydrogène actuellement en construction en Europe, le site de Nouryon/Gasunie à Delfzijl, aux Pays-Bas.

Le plus important projet de ce type en France

Jeudi soir, McPhy a annoncé avoir été retenu également pour équiper "Zero Emission Valley", l'un des plus grands projets de mobilité hydrogène en Europe (le plus important en France).

Soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce projet prévoit le déploiement de 20 stations hydrogène et d'une flotte de véhicules à pile à combustible (les acquéreurs des 1.000 premiers véhicules bénéficieront d'importantes aides financières), visant ainsi à accélérer le déploiement à grande échelle de l’hydrogène comme vecteur énergétique propre. Rappelons qu'à poids égal, l'hydrogène fournit trois fois plus d’énergie que l’essence et que l'utilisation de voitures à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau dans l'atmosphère.

Le groupement MAT, dont McPhy est mandataire et qui inclut aussi les sociétés Atawey et TSM, fournira 14 stations à hydrogène et plusieurs des électrolyseurs (les installations de production d'hydrogène).

"Les équipes McPhy sont très fières d’accompagner ce projet emblématique qui concrétise la transition énergétique à l’échelle d’un territoire. L’envergure du projet contribue fortement à l’industrialisation de la filière hydrogène et à la réduction de ses coûts, et ainsi au renforcement de la compétitivité des énergies propres par rapport aux énergies fossiles. Il s’agit d’une véritable première dont le succès est lié à la coordination d’acteurs majeurs du secteur public et privé autour de projets structurants pour le développement industriel et économique des territoires", s'est félicité Laurent Carme, le DG de McPhy.

Un contrat à 11 millions d'euros

Sélectionné dans le cadre d’un appel offres, le groupement McPhy, Atawey et TSM assurera, selon le contrat cadre, la conception, la fourniture et l’intégration de 14 stations hydrogène sur les 19 stations à pourvoir, dont cinq en tranche ferme. Les phases suivantes du contrat cadre prévoient le déploiement additionnel de neuf stations et de plusieurs électrolyseurs.

Au sein du groupement, les technologies McPhy équiperont cinq stations hydrogène grande capacité et plusieurs électrolyseurs nouvelle génération, fruits d’une recherche & innovation de premier plan. Le contrat cadre prévoit le déploiement de trois stations McFilling en tranche ferme, et la mise en œuvre de deux stations et plusieurs électrolyseurs de technologies McPhy en tranche additionnelle.

Dans sa globalité, le projet ZEV représente plus de 11 millions d'euros de chiffre d’affaires pour McPhy, "confirmant l’excellente dynamique commerciale du groupe", dont le chiffre d'affaires l'an dernier a crû de 43% à 11,4 millions d'euros. À son actif aujourd'hui, McPhy compte pour l'instant 37 MW d’électrolyse grande puissance et 25 stations équipées.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MCPHY ENERGY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok