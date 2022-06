Mc donald's corp : UBS renouvelle son conseil acheteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur McDonald's, assortie d'un objectif de cours de 290 dollars, saluant la solidité affichée par le géant américain de la restauration rapide.



D'après le broker, le groupe constitue un acteur défensif 'de bonne qualité' qui se révèle bien positionné pour résister à la perspective d'une mise sous pression des dépenses des consommateurs.



Le courtier dit afficher sa confiance en raison de la capacité avérée de McDo à ajuster son offre et de sa tendance à surperformer le marché boursier lors des périodes de récession.



UBS ajoute que les progrès structurels réalisés au niveau de sa stratégie marketing, de sa transformation numérique, de la modernisation de ses restaurants et de l'évolution de ses menus sont également appelés à soutenir son activité, notamment aux Etats-Unis.



Et s'il souligne que le titre a fait mieux que Wall Street cette année en ne se repliant que de 8% depuis le 1er janvier, il estime que cette surperformance est appelée à se poursuivre sur fond de bons résultats trimestriels et de climat d'incertitude économique.



