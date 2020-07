Mc donald's corp : Nette baisse du BPA au T2

(CercleFinance.com) - Le géant américain de la restauration rapide McDonald's annonce ce mardi avoir dégagé, au deuxième trimestre, un bénéfice net d'environ 483,8 millions de dollars, contre 1,52 milliard un an plus tôt.



Cela correspond à une baisse de cet indicateur de l'ordre de -68%.



Son bénéfice par action (BPA) dilué s'est établi à 0,65 dollar (0,66 dollar en données diluées non-GAAP), à comparer à 1,97 dollar pour la même période en 2019.



Sur le front des revenus, le chiffre d'affaires est ressorti à 3,76 milliards de dollars, contre 5,41 milliards au deuxième trimestre de 2019.



Rappelons que de très nombreux restaurants du groupe ont fermé leurs portes en raison de l'épidémie de coronavirus.



