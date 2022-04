Mc donald's corp : Le profit trimestriel recule avec des provisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé mercredi une chute de 28% de son bénéfice net au premier trimestre, plombé par des provisions dont le montant total dépasse les 600 millions de dollars.



Le bénéfice net du géant de la restauration rapide a ainsi chuté à 1,1 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit 1,48 dollar, contre 1,5 milliard (2,05 dollars/action) un an plus tôt.



Le groupe américain précise que ce résultat intègre une charge de 127 millions de dollars liée au conflit russo-ukrainien, due au versement de salariés en congés et à la destruction de stocks alimentaires.



Le résultat tient également compte d'une provision de 500 millions de dollars constituée en vue du règlement potentiel d'un litige fiscal à l'international.



En excluant ces deux provisions, le bénéfice par action (BPA) ressort en hausse de 19% à 2,28 dollars, là où les analystes n'attendaient que 2,17 dollars par titre.



Au total, le chiffre d'affaires a augmenté de 11% à 5,7 milliards de dollars, contre 5,1 milliards au premier trimestre, à la faveur d'une hausse de 11,8% des ventes à données comparables des restaurants ouverts depuis au moins 13 mois.



A périmètre comparable, les ventes dans les restaurants opérés en propre à l'international ont notamment grimpé de 20,4%, à la faveur d'une activité soutenue en France et en Grande-Bretagne.



Cité dans le communiqué, Chris Kempczinski, le directeur général du groupe, a évoqué un trimestre marqué par 'un environnement opérationnel de plus en plus complexe et incertain'.



Le titre était attendu en hausse de plus de 2% jeudi à l'ouverture de Wall Street.



