Mc donald's corp : Jefferies confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil 'achat' sur le titre McDonald's, avec un objectif de cours de 315 dollars.



Le bureau d'analyses indique que le BPA trimestriel de 2,59$ s'est avéré supérieur au consensus (2,46$), avec des ventes mondiales en hausse de 12,6%, dont +10,3% aux USA quand le consensus tablait sur +8,5% aux USA.



Jefferies souligne le succès des offres Cactus Plant et McRib et s'attend à ce que l'élan positif se poursuive en 2023.

Le broker indique par ailleurs qu'un moteur de croissance plus fort pourrait émerger en 2024. Cette année, MCD prévoit d'ouvrir 1900 enseignes dans le monde (soit +1500 en net) dans le monde.



Selon Jefferies, le titre attractif face à une récession, avec notamment des ventes surperformantes, des gains de parts de marché et une montée en puissance du développement de nouvelles unités en cours.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.