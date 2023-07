Mc donald's corp : BofA remonte sa cible, mais reste 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé vendredi avoir relevé de 316 à 319 dollars son objectif de cours sur le titre McDonald's, avec une opinion maintenue à 'neutre'.



Dans une étude consacrée au secteur de la restauration aux Etats-Unis, la banque américaine explique avoir ajusté ses prévisions en matière de croissance des ventes à magasins comparables afin de tenir compte d'une activité plus soutenue aux Etats-Unis comme à l'international.



BofA justifie aussi son relèvement par l'application de multiples de valorisation plus élevés.



