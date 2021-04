Mc donald's corp : Bénéfice et chiffre d'affaires en hausse

(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, dopé par une nette progression de ses ventes à périmètre comparable.



Le groupe américain, numéro un mondial de la restauration rapide, a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, soit 2,05 dollars par action, contre 1,1 milliard (1,47 dollar l'action) un an auparavant.



Ses ventes à périmètre comparable ont grimpé de 7,5%, la hausse ayant même atteint 13,6% aux Etats-Unis sous l'impulsion des services de livraison et de commande en ligne.



Le chiffre d'affaires total a, lui, progressé de 9% pour s'établir à 5,1 milliards de dollars, un niveau supérieur à celui généré au premier trimestre 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.



