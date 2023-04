Mc donald's corp : Bénéfice de 1er trimestre supérieur aux attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - McDonald's a dévoilé mardi des résultats trimestriels en hausse et supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce au dynamisme de ses ventes à périmètre comparable.



Le numéro un mondial de la restauration rapide a fait état ce matin d'un bénéfice net de 1,80 milliard de dollars au premier trimestre, soit 2,45 dollars par action, contre 1,10 milliard (1,48 dollar/action) un an plus tôt.



Le groupe basé à Chicago explique que ses résultats ont profité d'un effet de base favorable, les comptes du premier trimestre 2022 ayant été affectés par le paiement d'une amende fiscale de 500 millions de dollars en France.



Son chiffre d'affaires a progressé de 4% pour atteindre 5,9 milliards de dollars, contre 5,7 milliards un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 2,33 dollar, pour un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars.



Les ventes à périmètre comparable ont augmenté de presque 13% sur le trimestre, à la faveur des augmentations de prix des menus et d'une hausse de la fréquentation de ses restaurants.



En cotations avant-Bourse, l'action grignotait 0,7% mardi matin à Wall Street suite à la parution de ces chiffres.



