Mbws : Des actionnaires écopent de 18 millions d'euros d'amende pour délit d'initiés sur Marie Brizard

(BFM Bourse) - L'AMF a infligé 18 millions d'euros d'amende à plusieurs actionnaires, notamment à la société marocaine Diana Holding alors actionnaire majoritaire et à sa PDG, accusés d'avoir utilisé des informations privilégiées afin d'acquérir des titres.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Les délits remontent à 2015. MBWS (ex-Belvédère), qui vient d'éviter la liquidation judiciaire, est alors en proie à d'importantes difficultés financières. Le groupe change de nom (en juin de cette année-là), d'actionnaires (UBS cédant l'essentiel de sa participation tandis que le premier groupe agroalimentaire marocain Diana Holding grimpait au capital, allié à DF Holding, propriétaire du caviste Nicolas), et modifie son conseil d'administration avec la nomination de la PDG de Diana Holding Rita Zniber au poste de vice-présidente. Les deux nouveaux premiers actionnaires du groupe, agissant de concert, veulent prendre le pouvoir chez MBWS. Sauf que l'arrivée, en juin 2015, de la Cofepp (la Compagnie financière européenne de prises de participations, maison mère des spiritueux La Martiniquaise et Bardinet, qui détient aujourd'hui plus de 70% du tour de table) au capital fait échouer cette tentative de prise de contrôle.

Entre-temps, le groupe marocain et sa PDG ont profité d'informations privilégiées pour acquérir des titres, en mars puis en novembre 2015, soit juste avant que le groupe n'annonce un dépassement de ses objectifs annuels, puis une révision à la hausse de ses objectifs à moyen-terme, ce que n'était pas sans savoir Rita Zniber en sa qualité de membre du conseil d'administration.

Le collège de l'AMF avait alors requis 9 millions d'euros d'amende contre Rita Zniber, 17 millions d'euros contre Diana Holding, ainsi que 2 millions contre Serge Heringer, administrateur de MBWS et représentant de Diana Holding accusé d'avoir transmis ces mêmes informations à DF Holding, contre qui le gendarme boursier avait requis 8 millions d'euros d'amendes pour avoir utilisé ces informations privilégiées. Soit un total de 36 millions d'euros.

Une décision qui peut encore faire l'objet d'un recours

Dans une décision rendue publique ce mercredi, soit plus de six ans après les premiers délits d'initiés, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a infligé des amendes de 10 millions d'euros à l'encontre de la société Diana Holding, de 6 millions d'euros à Rita Zniber, tandis que l'administrateur Serge Heringer a été sanctionné à hauteur de 2 millions d'euros. Soit 18 millions d'euros au total.

L'AMF a estimé que Rita Zniber, "en sa qualité de membre du conseil d'administration" de Marie Brizard, détenait une "information privilégiée relative au dépassement de son objectif de résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA)" 2014 et était "présumée l'avoir utilisée" pour acquérir des actions du groupe. "Ce manquement a été imputé à Diana Holding, au nom et pour le compte de laquelle il avait été commis", précise l'AMF. L'autorité de régulation des marchés financiers a par ailleurs estimé que Serge Heringer avait pour sa part, "recommandé à DF Holding d'investir" dans Belvédère (puis Marie Brizard) "sur la base de cette même information privilégiée".

Il a aussi "retenu les manquements reprochés" aux sociétés Diana Holding et à deux autres actionnaires du groupe Marie Brizard Wine & Spirits, à savoir DF Holding et Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (COFEPP), liés à "l'absence de déclaration à l'AMF des acquisitions réalisées sur le titre MBWS, alors que cet émetteur avait pour administrateurs des personnes liées à ces trois sociétés".

Enfin, l'Autorité des marchés financiers a sanctionné COFEPP pour avoir opéré sur les titres MBWS pendant une période, à moins de 30 jours d'une publication de Marie Brizard, où elle "était pourtant tenue de s'abstenir de toute opération" (période dite de "blackout", NDLR). DF Holding et COFEPP ont chacun eu une amende de 100.000 euros. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, précise le gendarme de la Bourse.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse