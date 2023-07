MAUREL ET PROM : Une tendance haussière bien construite

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Le groupe est spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. En phase de désendettement, avec un un rendement dividende de plus de 6% et des données fondamentales globales qui tendent à s’améliorer le titre apparait attractif.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En tendance haussière, les acheteurs montrent leur présence avec des bougies haussières accompagnées de volumes. Tout retour sur la zone des 3,80€ constitue une opportunité acheteuse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action MAUREL ET PROM à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre MAUREL ET PROM au cours de 3.910 € avec un objectif à 4.500 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 3.690 €.

Le conseil BFM Bourse MAUREL ET PROM Positif 3.910 € Objectif : 4.500 € Potentiel : +15.09 % Stop : 3.690 € Résistance(s) : 4.500 Support(s) : 3.780 / 3.580 / 3.260

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime