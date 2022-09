Marie brizard et roger international : Oddo hausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réitère son opinion Neutre sur le titre Marie Brizard Wine & Spirits mais revoit à la hausse son objectif de cours à 1.80 E (contre 1.50 E).'Les résultats sont meilleurs qu'attendu grâce à l'international et à la baisse des frais de holding', relève Oddo.



Publié hier soir, l'EBITDA de 7.6 ME en croissance de 27.2% est 'au-dessus de nos attentes', souligne l'analyste. 'La marge opérationnelle augmente de 140 pb à 8.8%', note encore Oddo.



Ces résultats incitent aux révisions des prévisions annuelles. 'Nous relevons notre estimation de CA et d'EBITDA de respectivement 2% et 3 ME. Nous attendons une croissance organique de 4% (contre 2%e), qui implique 3% au deuxième semestre', précise Oddo.



Cependant, les hausses des matières premières et de l'énergie, la disponibilité variable des fournisseurs pourraient avoir des effets sur 'la capacité de la société à fournir l'ensemble de ses clients et la résilience de la demande des consommateurs', prévient l'analyste.



