Manitou bf : Rationalisation de la présence aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce une rationalisation de sa présence aux Etats-Unis, avec la fermeture de ses activités à Waco (Texas) prévue fin mars 2021 et une consolidation de la plus grande partie de sa production nord-américaine dans le Dakota du Sud.



La production des chargeuses articulées sera consolidée à Yankton, l'une de ses deux usines du Dakota du Sud, où 50 postes seront créés, et celle des chariots élévateurs à Beaupréau, en France. La plateforme d'importation nord-américaine sera concentrée à Baltimore.



'Nous allons désormais déployer nos efforts sur l'accompagnement de nos 148 collaborateurs de Waco dans leurs recherches d'emplois', a déclaré Alexandre Caharel, vice-président de l'Unité de production chargeurs compacts et articulés.



