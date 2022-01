Manitou bf : Présente sa trajectoire bas carbone 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Manitou Group présente les deux objectifs majeurs de sa trajectoire bas carbone 2030, à savoir réduire de 46 % ses émissions de carbone directes et indirectes, et réduire de 34 % les émissions de CO2 des machines par heure d'utilisation, l'année 2019 servant de référence.



“Les enjeux climatiques constituent une réelle préoccupation, mais également une opportunité de renforcer notre avantage concurrentiel grâce à la transition vers une économie à faible intensité carbone', explique

Michel Denis, Directeur général.



Pour atteindre ces objectifs, Manitou Group compte notamment développer de nouvelles gammes électriques et innover avec l'hydrogène, poursuivre le travail mené sur la performance énergétique des matériels, renforcer l'éco-conception avec une approche cycle de vie globale ou encore augmenter l'utilisation de matériaux recyclés dans les achats de composants et de pièces.





