Manitou bf : Fermeture des sites maintenue

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de crise sanitaire et conformément aux recommandations ou obligations réglementaires, le groupe de matériel de manutention Manitou annonce maintenir la fermeture de ses activités de production en France, en Italie et en Inde.



Il travaille activement sur la préparation de la réouverture des sites, qui ne pourra pas avoir lieu avant la seconde quinzaine d'avril. Le redémarrage sera progressif, afin d'intégrer de mesures sanitaires et de remettre en marche l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MANITOU BF en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok