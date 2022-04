LYXOR ETF FEN GLDV : L'immobilier coté surperforme

(BFM Bourse) - Le tracker (ETF) sélectionné permet de se positionner en une seule transaction sur la dynamique du marché immobilier à l'échelle mondiale. Il réplique les performances d'un indice sur actions de sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) de pays développés. L'indice est estampillé MSCI, et non plus FTSE Group.

L'analyse graphique en données quotidiennes du tracker LYXOR ETF FEN GLDV permet d'identifier une tendance haussière à court terme comme à moyen terme. Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) fait office de support pour les cours. Les investisseurs pourront conserver la position dans un esprit swing trading, tant que la moyenne mobile évoquée poursuivra son tracé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours (en orange).

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker LYXOR ETF FEN GLDV, au cours actuel, avec les 60.0000 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 47.0000 €.

Le conseil TRACKER Achat à 50.81 € Objectif : 60.0000 € Stop : 47.0000 € Mnemo : MWO Emetteur : Lyxor International Asset Management Sous-jacent : MSCI World Real Estate SRD : Non

