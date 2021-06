Lysogene : 1ère administration d'une thérapie génique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lysogene annonce aujourd'hui le traitement du premier patient au Royal Manchester Children's Hospital dans le cadre de l'essai clinique global au design adaptatif avec LYS-GM101 une thérapie génique pour le traitement de la gangliosidose à GM1.



' Le traitement du premier patient de cette étude clinique représente une étape importante pour Lysogene, puisqu'il s'agit du deuxième programme de thérapie génique de notre portefeuille à entrer en clinique',indique Karen Aiach, Fondatrice et Présidente-Directrice générale de Lysogene.



'La gangliosidose à GM1 est une maladie dévastatrice qui évolue rapidement, surtout dans sa forme la plus sévère où elle provoque une neurodégénérescence profonde et une mort précoce', détaille Simon Jones, M.D., investigateur principal et consultant en maladies métaboliques héréditaires pédiatriques au Royal Manchester Children's Hospital.



' Je suis ravi d'avoir commencé à traiter le premier patient avec LYS-GM101, dont l'administration s'est parfaitement déroulée ', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.