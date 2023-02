Lvmh : Nomme Pharrell Williams directeur créatif homme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Louis Vuitton annonce nommer l'artiste Pharrell Williams en tant que Directeur Créatif Homme avec effet immédiat. Sa première collection pourLouis Vuittonsera dévoilée en juin prochain lors de la Fashion Week Homme à Paris.



'Son habilité à s'affranchir des frontières entre les différents univers qu'il explore, s'inscrit tout naturellement avec la dimension culturelle de Louis Vuitton, renforçant ses valeurs d'innovation, d'esprit pionnier et d'entrepreneuriat', commente la marque.



'Je suis heureux de voir revenir Pharrell à la maison, après nos collaborations en 2004 et 2008, comme nouveau Directeur Créatif Homme. Sa vision créative au-delà de la mode conduira sans aucun doute Louis Vuitton vers un nouveau chapitre très excitant',déclarePietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton.



