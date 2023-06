Lvmh : Le luxe reprend des couleurs et tire vers le haut le CAC 40

(BFM Bourse) - Les actions de LVMH, Hermès et Kering enregistrent de nettes hausse ce vendredi, soutenant l'indice parisien. Les investisseurs se positionnent en amont de la saison des résultats, le mois prochain.

Le luxe brille à nouveau ce vendredi. LVMH, Kering et Hermès s'adjugent respectivement 2,7%, 2,6% et 1,9% vers 15h40, signant ainsi les première, quatrième et huitième plus forte progression du CAC 40 qui gagne lui 1,2%. Les trois actions avaient cédé du terrain jeudi.

Plus largement, entre la mi-mai et la mi-juin le luxe a connu un trou d'air boursier, avec des prises de bénéfices et des indicateurs peu engageants sur la conjoncture en Chine, le deuxième marché mondial du luxe, qui talonne les Etats-Unis. De plus certains bureaux d'études, Deutsche Bank notamment, ont jugé qu'il était temps de se montrer sélectif sur ce secteur, au vu des valorisations élevées.

Un rebond technique?

Néanmoins, "le moment est peut-être favorable pour revenir sur les titres, et le marché peut anticiper d'excellent résultats pour le deuxième trimestre, avec un rebond de la Chine au deuxième trimestre, certes aidé par une base de comparaison très favorable, et des taux croissance bons en Europe. Quant aux Etats-Unis, certes une décélération s'observe mais on peut penser qu'elle n'est pas catastrophique", estime un intermédiaire financier.

"Les valeurs du luxe avaient beaucoup reculé précédemment donc on peut peut-être observer un petit rebond technique sur ces titres", abonde Jie Zhang, analyste chez le bureau d'études indépendant AlphaValue.

"La semaine a par ailleurs été riche en informations économique, or le secteur du luxe est très porté par la macroéconomie", ajoute-t-elle.

Le luxe reste, en effet, un secteur assez sensible à la macroéconomie. Or, les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de mai, publiées jeudi, ont montré une certaine résistance. Elles ont ainsi progressé de 0,3% alors que les économistes sondés par le Wall Street Journal anticipaient une baisse.

Interrogé par Bloomberg TV, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a de son côté déclaré jeudi être "optimiste" au sujet du marché du luxe en Chine, malgré les signes soulevant des questions sur la conjoncture de la deuxième économie mondiale.

"De plus, en début de semaine des informations de presse ont rapporté que le gouvernement chinois envisageait des mesures pour soutenir la croissance, alors que l'activité déçoit un peu en Chine. Cela pourrait par exemple concerner l'immobilier, qui représente environ 70% de la richesse des ménages chinois", ajoute Jie Zhang.

En début de semaine, plusieurs médias ont rapporté que le gouvernement chinois envisageait des mesures de soutien à l'économie. La Banque populaire de Chine a elle a abaissé mardi pour la première fois en dix mois l'un de ses principaux taux directeurs de sorte à encourager la reprise.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse