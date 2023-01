Lvmh : Le groupe de luxe LVMH atteint un nouveau record de capitalisation boursière

(BFM Bourse) - Le numéro un français du luxe a terminé la séance de mercredi en hausse de plus de 2%,grâce à la réouverture économique de la Chine. Sa capitalisation tutoie désormais les 390 milliards d’euros.

LVMH repousse les limites. La capitalisation boursière du géant français du luxe, première valorisation européenne, a atteint un nouveau plus haut mercredi à la Bourse de Paris, à 389,02 milliards d'euros.

En tête du CAC 40, l'entreprise dépasse son précédent record de capitalisation atteint en janvier 2022. La capitalisation d'une entreprise désigne le montant qu'il faudrait débourser pour acheter la totalité des actions existantes.

LVMH figure dans le top 15 des plus grosses entreprises cotées dans le monde.

Mercredi, le cours de l'action a pris 2,12% à 772,30 euros à la Bourse de Paris, porté comme depuis le début de l'année par la réouverture économique de la Chine, l'un des plus gros marchés du luxe.

Des nominations saluées par les analystes

Même s'il y a des inquiétudes concernant l'impact de la vague actuelle de contamination de Covid-19, la Chine devrait connaître prochainement "une reprise de la consommation", explique à l'AFP Pierre Michaud, gestionnaire de portefeuille à Monocle. "Certains économistes parlent d'un phénomène énormissime, d'autres anticipent un évolution plus progressive, mais dans tous les cas ce sera très positif pour LVMH", ajoute-t-il.

LVMH a annoncé mercredi la nomination de Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, au poste de PDG de Christian Dior, tandis que Pietro Beccari, qui occupait ce poste, prendra la tête de Louis Vuitton, première marque de luxe au monde. La décision a été saluée par plusieurs analystes financiers, comme ceux de RBC Capital Markets ou de Bernstein.

La hausse de la valeur boursière du groupe a profité à son PDG Bernard Arnault, qui est redevenu récemment l'homme le plus riche du monde, détrônant l'Américain Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter. La fortune de la famille Arnault, qui contrôle le groupe, est évaluée à près de 205 milliards de dollars, selon le classement Forbes.

Une résistance notable en 2022

En 2022 déjà, le titre avait relativement bien résisté en Bourse (-6,48%) malgré un contexte économique et géopolitique qui a plombé tous les marchés.

Avant cela, le prix de l'action LVMH avait doublé entre mars 2020 et fin 2021, une envolée qui s'est inscrite dans le rebond post-Covid et qui a été permise par les mesures d'aide à l'économie par les gouvernements et les banques centrales.

La capacité des groupes du luxe à augmenter leurs prix sans répercussion sur leurs ventes a aussi donné confiance aux investisseurs, dans un contexte de forte inflation.

Le chiffre d'affaires du géant du luxe est passé de 53,7 milliards d'euros en 2019 à "80 milliards attendus en 2022", précise Pierre Michaud.

(Avec AFP)

J. M. - ©2023 BFM Bourse