Loreal : Stifel reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur L'Oréal tout en réduisant son objectif de cours de 430 à 415 euros, du fait d'un coût moyen pondéré du capital (WACC) plus élevé et de multiples plus bas pour son ensemble de pairs.



Avant le point d'activité trimestriel du numéro un mondial des cosmétiques, le 19 avril, le broker indique anticiper un début d'année solide avec une croissance de 11% de ses ventes en comparable au premier trimestre 2022.



'Des ventes bien réparties dans toutes les divisions de produits et la plupart des régions -tirées par la montée en gamme et des gains de parts de marché- devraient aider L'Oréal à mitiger les vents contraires grandissants liés à la Covid en Chine en mars', selon Stifel.



