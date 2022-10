Loreal : Stifel réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat sur le titre L'Oréal mais abaisse son objectif de cours de 410 à 395E.



'Nous avons relevé nos prévisions d'EBIT pour les exercices 22-23 de 2% et 1% respectivement', annonce l'analyste.



Stifel prévoit une croissance pour le 3ème trimestre de +8,0% en LFL (contre +13,5% au T2). Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est attendu le 20 octobre.



Le poids combiné du Luxe et de la Cosmétique Active est passé 'de 33% des ventes totales en 2011 à 50% en 2021' relève encore l'analyste. 'Et il devrait atteindre 57% des ventes du groupe en 2025'. 'Cela devrait aider le groupe à maintenir une croissance de +7% par an et une expansion de la marge EBIT à environ 20% d'ici 2024', poursuit Stifel.



L'Oréal reste le premier choix HPC de l'analyste pour qui la société devrait continuer à surpasser ses pairs en Chine, dispose d'une activité américaine plus forte et peut compter sur le commerce électronique pour 'accélérer le développement des ventes sur les marchés émergents comme l'Inde'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.