Loreal : Stifel maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre L'Oréal, avec un objectif de cours inchangé de 425 euros.



Le bureau d'analyses anticipe une hausse des ventes organiques de 7% au 3e trimestre, tirée par la branche Cosmétiques (+16% en organique) et par le Luxe (+15%).



En revanche, les segments 'Professional' et 'Consumer' devraient être un peu plus en berne, avec des évolutions respectives de +1% et -0,5%, à en croire les estimations de l'analyste.



Selon le broker, l'histoire à long-terme de L'Oréal en Chine 'reste convaincante' avec des moteurs de croissances intacts, dans le soin de la peau, la dermo-cosmétique, l'e-commerce et le luxe.



De plus, les ventes en 'travel retail'ainsi que le maquillage constituent 'des options de récupération intéressante pour 2022 et au-delà', analyse Stifel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.