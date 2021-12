Loreal : Stifel maintient sa note d'achat sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre L'Oréal, avec un objectif de cours inchangé de 430 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que L'Oréal a programmé le rachat de 20,26 millions de ses propres actions (soit environ 4% de son capital) à un prix unitaire de 400 euros, auprès de Nestlé, présent au capital de L'Oréal depuis 1974.



Le montant total du programme de rachat d'actions s'élève ainsi à 8,9 milliards d'euros, une somme qui sera financée à la fois par la trésorerie disponible du groupe mais aussi par de nouvelles émissions de dettes, précise L'Oréal.



L'Oréal précise que les actions rachetées seront annulées. A l'issue de la transaction, la participation de Nestlé dans L'Oréal aura été réduite de 23,3% à 20,1%.





