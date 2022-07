Loreal : Stifel abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur L'Oréal, mais abaisse légèrement son objectif de cours de 415 à 405 euros, pour refléter un multiple P/E (cours sur BPA) cible plus bas, en ligne avec ce qu'il a fait dans le reste des valeurs qu'il couvre.



A l'approche des résultats semestriels du numéro un mondial des cosmétiques, attendus le 28 juillet, le broker remonte ses prévisions d'EBIT 2022-24 d'un peu plus de 1% du fait des changes, avec des hypothèses de croissance organique et de marge inchangées.



Concernant le deuxième trimestre 2022, Stifel s'attend à l'annonce d'une croissance des ventes en comparable de 8,9% (après +13,5% au premier) et d'un profit opérationnel de 3,5 milliards d'euros (soit 19,7% de marge, stable en comparaison annuelle).



