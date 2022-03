Loreal : Jefferies abaisse sa recommandation sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a abaissé sa recommandation sur le titre à Sous-performance avec un objectif de cours de 314 E.



' La combinaison d'une reprise décevante du secteur du maquillage et la volatilité d'une Chine 'Zéro Covid' nous conduit à des estimations de croissance organique inférieures de 200 points au consensus ' indique l'analyste.



' L'inflation des matières premières dans une optique d'investissement à long terme pourraient mettre en veilleuse le cercle vertueux de l'expansion du résultat opérationnel. Alors que L'Oréal termine une année ' où toutes les étoiles étaient alignées ', nous voyons un risque de baisse des estimations du consensus et de la prime de valorisation de la société ' rajoute Jefferies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

