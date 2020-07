Loreal : Gagne 1% après ses résultats semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en hausse de près de 1% après l'annonce hier soir de ses résultats du 1er semestre 2020. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 13,07 milliards d'euros, soit - 11,7 % à données publiées au 30 juin 2020. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, l'évolution du chiffre d'affaires du groupe ressort à - 11,7 %.



La marge brute, à 9 564 millions d'euros, s'inscrit à 73,1 % du chiffre d'affaires. Elle est stable par rapport au premier semestre 2019.



Le résultat d'exploitation s'établit à 2 357 millions d'euros, en baisse de 150 points de base par rapport au premier semestre 2019, à 18,0 % du chiffre d'affaires.



Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 2 144 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 1 822,50 ME au 1er semestre 2020 contre 2 326,70 ME.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LOREAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok