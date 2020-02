Loreal : En berne malgré des propos de broker

(CercleFinance.com) - A l'image de l'ensemble des marchés en Europe, L'Oréal chute de 3,4% sur fond d'inquiétudes à propos du coronavirus, malgré des propos plutôt rassurants de Berenberg qui reste à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 242 à 245 euros.



Après une enquête auprès des consommatrices chinoises, le broker se dit 'surpris par le fait que 35% des femmes interrogées ont déclaré utiliser plus de cosmétiques depuis l'épidémie de coronavirus, compensant l'essentiel des 37% qui ont diminué leur consommation'.



Si ceci ne change pas son attente d'une faible croissance en données comparables sur le trimestre de mars pour L'Oréal, Berenberg s'attend maintenant à une inflexion de croissance plus forte à suivre à partir du trimestre de juin.



