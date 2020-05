Loreal : Décisions du conseil pour l'AG du 30 juin

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a décidé que son Assemblée Générale se tiendra le 30 juin 2020 à huis clos.



Le Conseil d'Administration a décidé de renoncer à la hausse prévue de 10,4 % du dividende, et de proposer en conséquence à l'Assemblée Générale un dividende de 3,85 E, identique à celui versé en 2019.



Le Conseil a également décidé de renoncer sur l'ensemble de l'année 2020 à des opérations de rachat d'actions qui s'étaient élevées à 750 millions d'euros en 2019.



L'Oréal a également décidé de créer un fonds de dotation philanthropique de 50 millions d'euros destiné à soutenir les associations accompagnant les femmes en situation de grande vulnérabilité, partout dans le monde, victimes de la crise sociale et économique.



