Loreal : À la recherche du prochain pdg, Oddo reste neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que L'Oréal cherche un successeur à son p.d.-g., Jean-Paul Agon, Oddo maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours de 271 euros.



Oddo estime que dans les circonstances actuelles, L'Oréal a besoin ' d'un candidat qui s'inscrira dans la continuité ' dans le mesure où ' le groupe n'a pas besoin de grande transformation immédiate voire violente '.



Malgré l'incertitude quant à cette succession, Oddo rappelle que la concentration stratégique et la diversification opérationnelle du groupe font de L'Oréal une valeur très bien placée pour ' générer de manière régulière une croissance de BPA de 7% par an, (soit x2 en 10 ans). '





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.