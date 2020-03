Loreal : A finalisé une acquisition

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir finalisé l'acquisition des marques Mugler et des parfums Azzaro du groupe Clarins, conformément aux termes communiqués le 21 octobre 2019. La groupe a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes.



Cyril Chapuy, Directeur Général L'Oréal Luxe, a déclaré : ' Nous nous réjouissons d'accueillir dans la famille L'Oréal les équipes Mugler et Azzaro qui nous rejoignent, et nous saurons prendre soin d'eux particulièrement dans cette période difficile. '



