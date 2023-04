Loreal : Ce que va apporter à L'Oréal le rachat de la marque australienne de cosmétiques Aesop

(BFM Bourse) - Le géant français des cosmétiques a annoncé mardi le rachat cette marque australienne prometteuse qui lui permet de renforcer son portefeuille et créera d'importantes synergies de revenus en Chine.

L'annonce ne prend pas de court le marché. Plusieurs articles de presse avaient rapporté ces dernières semaines un grand intérêt de L'Oréal pour la marque australienne Aesop de soins pour la peau, les cheveux et le corps.

Le géant tricolore des cosmétiques a finalement annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, un accord pour racheter Aesop auprès du brésilien Natura & Co, qui possède notamment les marque Body Shop et Avon. Cet accord porte sur une valeur d'entreprise de 2,525 milliards de dollars.

Distribuée dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe, Aesop "se place aujourd’hui comme une référence pointue de produits pour la peau, les cheveux, le corps et des parfums à base de formule vegan, d’ingrédients naturels bénéficiant désormais de courants de consommation ascendants dans un monde plus soucieux du soin de soi et du naturel", souligne le bureau d'études TP ICAP Midcap.

Un positionnement renforcé

Fondée en 1987, la société a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 537 millions de dollars, ce qui représente moins de 1,5% du chiffre d'affaires mondial de L'Oréal, de 38,26 milliards d'euros, en 2022.

"A l’échelle de L’Oréal, l’opération est non significative d’un point de vue financier, puisqu’elle va représenter un effet périmètre en année pleine de 1 point sur le chiffre d'affaires, tandis que l’impact sur la structure financière devrait être limité", souligne Invest Securities. "Cette acquisition permet en revanche de renforcer intelligemment le portefeuille de marques du groupe", ajoute l'intermédiaire financier.

Pour UBS, Aesop vient combler "une lacune dans le portefeuille" de L'Oréal en lui apportant une exposition au segment à forte croissance de l'hygiène personnelle haut de gamme. "L’Oréal renforcera son empreinte au skincare de luxe dont le retournement a été majeur depuis le Covid et demeure extrêmement porteur", considère de son côté TP ICAP Midcap.

Cap sur la croissance de la Chine

Surtout, L'Oréal va pouvoir maximiser le potentiel d'Aesop en tirant parti de son statut de leader des cosmétiques en Chine. La marque australienne s'est lancée l'an passé dans la deuxième économie mondiale et ne compte pour l'heure que deux magasins dans le pays.

Ainsi l'acquisition d'Aesop offre "un potentiel important de synergies de revenus" pour l'Oréal en Chine, où le groupe français "possède un bon bilan en matière de gains de part de marché et de déploiements de marques ", jugeait UBS dans une récente note.

Ce qui devrait amplifier la croissance d'Aesop, déjà très robuste. Sur les quatre dernières années la progression moyenne de ses revenus hors effets de changes s'est établi à 18% contre 7% pour L'Oréal, selon UBS. La banque suisse considère que la croissance d'Aesop pourrait ainsi s'élever à 20% par an après son rachat par le groupe français, ce qui lui permettrait d'atteindre le milliard d'euros de revenus dès l'année 2026.

Pour Bernstein, L'Oréal paie l'acquisition d'Aesop "à un prix très raisonnable" au regard de la croissance de la société australienne et de sa marge brute d'exploitation de 20%. "Nous pensons qu'il s'agit d'une très bonne opération" pour L'Oréal, poursuit le bureau d'études. Bernstein apprécie notamment le fait qu'Aesop n'utilise que des produits vegan "ce qui est important pour les jeunes consommateurs" et souligne son positionnement "dans le domaine de la beauté haut de gamme, qui est la partie la plus attrayante du secteur de la beauté, et qui permet des ventes directes au consommateur".

Les vertus de ce rachat seront à apprécier sur le long terme pour le marché qui, pour l'heure, prend acte de l'opération sans trop de passion. L'action L'Oréal s'adjuge ainsi 0,5% vers 10h45, soit une progression en ligne avec celle du CAC 40, qui de son côté s'adjuge 0,4% au même moment.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse