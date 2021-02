Lisi : Dans le rouge après une baisse d'activité de 38.9%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans un environnement de crise mondiale, le Groupe LISI annonce avoir atteint ses objectifs d'ajustements structurels à court terme et dégagé un Free Cash Flow record en 2020, de 109,4ME.



Le chiffre d'affaires 2020 du groupe enregistre toutefois un recul de 38,9%, par rapport à 2019, à 1 230 ME. Et tombe dans le rouge avec une perte nette de 37,3 ME, bien loin des 69,8ME de bénéfice enregistrés un an plus tôt. Dans ce contexte, le BPA s'établit ainsi à -0,71E, contre 1,31E en 2019.



Le groupe précise toutefois maintenir ' intactes ses ambitions stratégiques de croissance à moyen et long terme'. Ainsi, 'sauf nouvelle aggravation du contexte économique', LISI assure viser en 2021 'un résultat opérationnel courant du même ordre que celui de 2020, un résultat net positif et dégager un Free Cash Flow de bon niveau'.



