Lisi : Les difficultés du marché aéronautique freinent le redressement de Lisi

(BFM Bourse) - Exposé principalement à l'aéronautique, l'industriel grandvellais a contenu à -5,4% le repli de son chiffre d’affaires en 2021 grâce à une reprise en fin d'année de sa principale division. Les analystes misaient cependant sur un rebond plus marqué.

Spécialisé dans les éléments de liaison et d'assemblage -le groupe fabrique notamment un immense assortiment de vis répondant à des contraintes de sécurité élevées pour l'assemblage de pièces aéronautiques- Lisi a été particulièrement touché par la crise sanitaire en 2020. La chute des cadences de production d'avion a plombé son pôle Lisi Aerospace, qui représente un peu plus de la moitié de l'activité. Lisi Automotive, qui pèse environ un tiers des revenus, a souffert du ralentissement des ventes automobiles sous l'effet des difficultés d'approvisionnement des constructeurs. Et Lisi Medical n'a nullement bénéficié d'une accélération dans la santé, au contraire, puisque cette division fabrique des implants orthopédiques (reconstruction des articulations, chirurgie mini-invasives...) utilisés dans le cadre de ces fameuses interventions "programmables", dont beaucoup ont dû être reportées alors que la lutte contre le Covid monopolisait les forces des hôpitaux du monde entier.

Au total, l'ensemble de l'activité avait chuté de 28,9% en 2020, du jamais-vu pour l'entreprise. Pourtant, au prix de gros efforts de réduction des coûts pour abaisser son point mort (dont la fermeture définitive d'un site), Lisi avait réussi à maintenir un résultat opérationnel positif, à 3,4% du chiffre d'affaires, et à dégager un free cash-flow record.

Les difficultés se sont prolongées l'an dernier en particulier pour les clients de la filière aéronautique, avec une chute organique à deux chiffres sur Lisi Aerospace au premier trimestre 2021 (-35,8% relativement à un premier trimestre 2020 n'ayant pas encore été très affecté par la pandémie), réduite à -7% au deuxième et encore -7,7% au troisième trimestre. Le quatrième trimestre a enfin marqué un retour à la croissance, encore modeste toutefois à +5,8%.

La branche aéronautique toujours en difficulté

C’est dans l’activité des composants de structure que la reprise est la plus franche, confirmant les anticipations de la part des constructeurs de leurs besoins en pièces élémentaires destinées aux équipements à cycle long (moteurs) visant à répondre à la remontée des cadences de production ainsi que les besoins destinés à la maintenance. L’activité fixations, qui avait connu un point bas à -40% au cours du premier semestre, a redémarré sur la fin de période seulement, grâce à la diminution des stocks et à la hausse progressive des cadences des monocouloirs. Au total malgré les +5,8% du dernier trimestre, Lisi Aerospace affiche un retrait de 14,2% sur l’ensemble de l’année à 558,1 millions d'euros.

Dans un marché auto en repli, le chiffre d'affaires de Lisi Automotive a néanmoins crû de 8,6% en organiques à 484,6 millions d'euros, traduisant des gains de parts de marché notamment sur les nouveaux produits répondant aux besoins croissants en matière d’électromobilité (chaîne de traction et fonctions associées).

Enfin le chiffre d’affaires de la division Lisi Medical a progressé de 14,1% en données organiques à 122 millions d'euros, grâce un rebond net au dernier trimestre (+19,3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent) après un début d’année qui était encore en très fort retrait (-15,1% au premier trimestre).

Thomas Renaud, analyste chez Gilbert Dupont, pointe un quatrième trimestre inférieur à ses attentes ainsi qu’à celle du consensus, l’écart provenant d'une "anticipation trop agressive sur le pôle Aerospace (+8% là où il attendait jusqu'à +30%) et notamment sur le segment des composants de structure".

Retour des bénéfices

Néanmoins, l'analyste pointe "l'excellente gestion" opérationnelle de l'entreprise, dont les principaux postes de résultat sont conformes aux objectifs fixés. Ainsi, l’excédent brut d’exploitation courant (Ebitda) s’établit à 153,5 millions d'euros soit 13,2% du chiffre d’affaires (13,6% en 2020) dans un environnement marqué par des tendances inflationnistes sur l’ensemble des coûts de production, des perturbations liées à l’absentéisme (Covid-19) et des premières tensions sur le marché de l’emploi dans un contexte de reprise progressive de l’activité économique mondiale.

Le résultat opérationnel courant (en comparable, c'est à dire retraité d'un changement d’estimation des durées d’amortissements de certains matériels, notamment les équipements lourds, passé de 10 ans à 15 à 20 ans désormais) atteint 45,5 millions d'euros, ou 3,9% du chiffre d’affaires, soit une augmentation de 0,5 point du taux de marge opérationnelle courante comparable. Le résultat net comparable redevient bénéficiaire pour 28,4 millions d'euros (contre une perte de 37,3 millions en 2020) et le free cash-flow ressort encore largement positif à 49,5 millions d'euros.

En 2022, le groupe établi à Grandvillars en Franche-Comté estime qu'il devra encore relever de nombreux défis tels que l’absorption de l’inflation sur les coûts de fabrication et la capacité à augmenter les volumes, notamment en embauchant dans un marché de l’emploi en forte tension. En parallèle, il devra assurer la poursuite du développement et la montée en cadence des nouveaux produits dans ses niches d’activité stratégiques. "Les actions engagées de longue date par le groupe et qui ont été renforcées pendant la crise pour abaisser le point mort de ses activités, flexibiliser ses capacités de production, digitaliser et automatiser tant les processus industriels qu’administratifs ainsi que déployer une politique en matière de responsabilité sociétale (RSE) efficace seront poursuivies. Le groupe s’appuiera sur ses atouts pour faire la différence dans un environnement économique mondial qui devrait rester encore fortement perturbé", développe Lisi.

En chiffres, et sous réserve d’un contexte sanitaire et économique préservé, l'entreprise entend retrouver en 2022 une croissance organique de son activité et continuer à améliorer ses principaux indicateurs financiers. "Le free cash flow restera positif en 2022, tout en assurant la hausse prévue des investissements en équipements et en productivité". De son côté, Gilbert Dupont maintient son conseil d'accumuler avec un léger coup de pouce à son objectif, qui passe de 28,20 à 28,90 euros.

