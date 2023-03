Linedata services : Ouverture d'un bureau à Singapour

(CercleFinance.com) - Linedata a annoncé mardi l'ouverture d'un nouveau bureau à Singapour, l'éditeur de logiciels financiers expliquant ainsi vouloir répondre à la forte augmentation des besoins des institutions locales.



La société dit faire de son expansion à Singapour une 'priorité' de sa stratégie de développement dans la région APAC, prévoyant de recruter rapidement de nouveaux talents pour ce nouveau bureau.



Linedata, dont les solutions sont utilisées par les professionnels de la gestion d'actifs, de l'assurance et du crédit, dispose actuellement d'un réseau de 20 bureaux couvrant 50 pays, 700 clients et 1100 employés.



