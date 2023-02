Linedata services : Hausse de 8% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Linedata annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,8% à 172,7 millions d'euros en 2022, avec une croissance organique de 1,9% grâce à la dynamique des activités de services en asset management et à la bonne tenue du segment lending & leasing.



Le chiffre d'affaires récurrent s'établit à 133,8 millions et représente donc 77% du total. Le revenu non-récurrent a progressé à 38,9 millions, bénéficiant notamment de la performance enregistrée par le pôle services.



Dans un environnement économique qui reste incertain, Linedata déclare 'poursuivre son objectif de maintenir en 2023, un niveau d'activité lui permettant de délivrer des indicateurs de rentabilité satisfaisants'.



